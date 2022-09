Ni no Kuni La Minaccia della Strega Cinerea Remastered disponibile da oggi su Xbox Game Pass

Ni no Kuni La Minaccia della Strega Cinerea Remastered arriva su Xbox Game Pass. Il gioco è già disponibile da oggi, mentre il seguito arriverà nel 2023.

Durante la presentazione Xbox del Tokyo Game Show 2022, è stato annunciato che Ni no Kuni La Minaccia della Strega Cinerea Remastered è disponibile già da oggi su Xbox Game Pass. L’annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potete trovare qui sotto:

Ni no Kuni La Minaccia della Strega Cinerea Remastered è la versione rimasterizzata del meraviglioso RPG sviluppato da Level-5 in collaborazione con alcuni membri dello Studio Ghibli ed uscito originariamente su PS3.

Il gioco racconta l’emozionante storia di Oliver, un giovane ragazzo che intraprende un magico viaggio in un mondo parallelo per salvare sua madre. Lungo il cammino Oliver prenderà con sé tante delle creature meravigliose che popolano questo universo incantato. Insegnerà loro a lottare al suo fianco per sconfiggere anche i nemici più potenti.

Inoltre, è stato anche confermato che il seguito dell’RPG fiabesco, Ni no Kuni 2: Il Destino di un Regno, arriverà invece su Xbox nel 2023.