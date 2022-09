Batman Day 2022: il 17 prendono il via i festeggiamenti in tutto il mondo

Il 17 settembre si festeggia il Batman Day: anche quest’anno i fan di tutto il mondo celebreranno questo iconico personaggio, la sua storia e il suo impatto culturale. Da oltre 80 anni Batman è un punto di riferimento nel panorama fumettistico, cinematografico, videoludico e artistico. Anche nel 2022 è stato protagonista di numerose opere di successo: da The Batman di Matt Reeves, con protagonista Robert Pattinson nel ruolo del Cavaliere Oscuro, a DC League of Super-Pets, nelle sale dal 1 settembre, fino a Multiversus, il picchiaduro in stile platform free-to-play che vede Batman tra i suoi personaggi principali. Le atmosfere che contraddistinguono l’uomo pipistrello faranno inoltre da palcoscenico a Gotham Knights, l’attesissimo videogioco ambientato a Gotham City disponibile a partire dal 21 ottobre, che vede Nightwing, Batgirl, Robin e Cappuccio Rosso come protagonisti a difesa della città.

Nel 2022 il Bat-segnale splende più forte che mai, e quale modo migliore per celebrare Batman se non attraverso tutti i grandi avversari che ha dovuto affrontare nel corso della sua carriera da vigilante. Il tema di questo anniversario sarà infatti “Batman Vs.”. Da Pinguino a L’Enigmista, da Harley Quinn a Joker, ognuno di questi supercriminali ha segnato in modo indelebile l’universo di Batman, e ancor di più ha permesso ai fan di conoscere caratteristiche e sfaccettature sempre differenti del loro eroe preferito.

Batman ha fan in tutto il mondo, e tra questi troviamo anche Alexa! In occasione del Batman Day in tutti i dispositivi Alexa in Italia sarà possibile ascoltare la voce del Cavaliere Oscuro, interpretato da Luca Ward (Batman in DC League of Super-Pets). Basterà chiedere “Alexa, dimmi una frase di Batman” per essere catapultato nell’immaginario di questa incredibile icona. Batman sarà inoltre presente anche sugli schermi dei dispositivi Alexa, con una creatività sviluppata appositamente per l’anniversario, che accende i riflettori sul Pipistrello e su tutti gli avversari che ha dovuto affrontare nella sua carriera di vigilante a Gotham City.

Ai festeggiamenti si unisce anche OVS che ha da poco lanciato una collezione d’abbigliamento a target bambino ispirata al supereroe mascherato. Tra i capi, che coprono un range d’età dai 3 ai 10 anni, troviamo maglie, felpe e tute in cui Batman fa bella mostra di sé e delle sue pose più celebri. La collezione, che verrà comunicata con una campagna social e influencer di prim’ordine, è già disponibile in tutti i negozi della catena e sul sito ovs.it. Inoltre nel mese di settembre, anche le vetrine di alcuni dei principali store OVS si coloreranno di giallo e nero per omaggiare il popolare supereroe.

Cartoon Network (canale 607 di Sky) è pronto a celebrare anche quest’anno il Batman Day. Il 17 settembre andranno in onda due imperdibili movie dell’universo Lego DC Comics, che vedranno al centro l’iconico e amatissimo supereroe: alle 14.05 Batman: Il Film – DC Super Heroes, mentre alle 20.10 sarà la volta di Justice League: Fuga da Gotham City. Un appuntamento da non perdere, all’insegna dell’action e della comedy, adatto a tutta la famiglia.

I festeggiamenti per il Batman Day proseguono anche sui fumetti, con la pubblicazione di alcuni titoli Panini Comics pensati appositamente per l’occasione. Batman 55, l’albo quindicinale da edicola e fumetteria dedicato al Cavaliere Oscuro, sarà disponibile da giovedì 15 settembre anche in versione variant, con una copertina dedicata a Batman e Harley Quinn (che festeggia quest’anno il trentennale della sua prima apparizione nei fumetti DC Comics). Il tema del Batman Day 2022, Versus, accende infatti i riflettori sui grandi avversari dell’Uomo Pipistrello e alcune novità a fumetti Panini Comics lasciano ampio spazio ai cattivi di Gotham City. Batman: Una brutta giornata – L’Enigmista, di Tom King e Mitch Gerads, è il primo numero di una miniserie dedicata ai nemici più noti del Cavaliere Oscuro e proposta in Italia a breve distanza dalla pubblicazione originale americana. Sempre dalla penna di Tom King e con i disegni di David Marquez, anche il primo numero della miniserie che mette in scena i primi anni di attività di Batman, Batman: Killing Time, incentrata sul “furto perfetto” orchestrato dall’Enigmista, Catwoman, Killer Croc e Il Pinguino. E se Gotham City è una città costruita da personalità di spicco e plasmata da eventi epici, anche i suoi locali non potranno che vantare drink altrettanto leggendari, serviti tanto agli eroi quanto ai criminali: il ricettario Gotham City Cocktails presenta 70 ricette a tema che faranno sentire tutti i lettori al centro della città più agitata del mondo fumettistico e cinematografico.

Anche FAO Schwarz si unirà alle celebrazioni del Batman: sabato 17 settembre presso l’esclusivo store di Via Orefici, a Milano, sarà inaugurata un’intera area permanente dedicata al mondo dei Supereroi DC. All’interno dell’area saranno presenti tantissimi prodotti a tema DC e in particolare Batman, oltre a degli angoli tematizzati per scattare delle foto indimenticabili e ad un monitor con contenuti e video. A partire dalle 16 ci sarà, inoltre, un evento speciale, in collaborazione con Panini Comics, in negozio sarà presente il comic artist Jacopo Camagni che realizzerà un’opera dal vivo interamente dedicata al Cavaliere Oscuro e, per tutti i partecipanti, un omaggio a tema DC!

In più, dal 15 settembre al 9 ottobre, si potrà partecipare al concorso Batman VS, aperto a tutti i fan del mondo DC che abbiano un talento per il disegno, il vincitore del concorso riceverà l’opera dell’artista e due biglietti per il Lucca Comics & Games 2022. Per partecipare bisognerà recarsi da FAO Schwarz, nel periodo sopra indicato, e consegnare un proprio disegno che abbia come protagonista Batman, insieme a uno o più dei suoi antagonisti. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del concorso.

In occasione del Batman Day, Warner Bros. Discovery e Panini Comics celebrano l’uomo pipistrello con la nuova collana Comic Edition sugli eroi DC, dedicando il primo volume al Cavaliere Oscuro con un prezioso cofanetto che include il film campione d’incassi The Batman in 4K Ultra HD + Blu-ray, il comic book Batman: L’Impostore con copertina inedita e un poster originale 30×50 con illustrazione firmata da Lee Bermejo. In esclusiva su Amazon dal 15 Settembre.

E il Batman Day sarà celebrato anche sulle piattaforme digitali Apple Tv App e Chili, con delle attività di comunicazione e promozionali ad-hoc su una selezione di titoli legato al mondo del Cavaliere Oscuro.

MultiVersus, il picchiaduro in stile platform free-to-play, celebrerà il Batman Day con un evento in-game che garantirà un’icona del profilo di Batman ai giocatori che completeranno 3 partite nei panni del Crociato incappucciato dal 16 al 19 settembre. Batman sarà presente anche nella rotazione dei personaggi nell’anteprima del gioco in quei tre giorni.

Injustice 2 Mobile celebrerà il Batman Day dal 13 al 19 settembre con regali giornalieri in-game e un’immagine del profilo con il logo del Batman Day per i giocatori. A partire dal 16 settembre, i giocatori potranno anche godere di uno speciale evento Classic Batman Arena Invasion e di vari sconti in-game.

