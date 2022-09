The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom torna a mostrarsi in una serie di immagini

Vediamo le spettacolari immagini tratte dal primo trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e la boxart.

Dopo aver svelato il nome ufficiale dell’atteso sequel di Breath of the Wild, Nintendo ha pubblicato anche alcune nuove immagini di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Le immagini sono ovviamente tratte dall’ultimo trailer mostrato in occasione del Nintendo Direct che ci permettono di vedere vari dettagli del murale che appare nel filmato che sembra narrare parte degli eventi del gioco. Potete ammirare le immagini nella gallery qui sotto che include anche la boxart ufficiale.

Come potete vedere, le immagini mostrano Link tuffarsi da un santuario situato su una misteriosa isola fluttuante nel cielo, sfruttando un aliante di pietra per sorvolare i cieli e alcuni oggetti per risalire verso l’alto.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kinhgdom sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2023 su Nintendo Switch. Iquesto seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild l’avventura di Link si svolgerà anche nei cieli al di sopra delle vaste terre di Hyrule.