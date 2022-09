Redmi Note 12: spuntano nuove informazioni prima del reveal

La serie Redmi Note 11 ha debuttato all’inizio di quest’anno e ha fornito alcuni smartphone convenienti e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Il Redmi Note 11 SE è l’aggiunta più recente alla serie. è stato lanciato il 6 settembre, ma ora, mentre ci avviciniamo alla fine del 2022, le voci sulla serie Redmi Note 12 di nuova generazione hanno iniziato ad accelerare.

Il tipster cinese Digital Chat Station afferma che la serie Redmi Note 12 sarà dotata di un sensore della fotocamera ultrawide da 50 megapixel, come già approfondito. Inoltre, a quanto pare il telefono offrirà supporto per la ricarica rapida da 120 W e il dispositivo potrebbe essere dotato di un caricabatterie da 120 W all’interno della confezione.

Il presunto supporto per la ricarica è davvero impressionante, in quanto Xiaomi ha incluso la stessa tecnologia nei suoi dispositivi di punta come Xiaomi 12 Pro, con il supporto della ricarica rapida da 120 W, Xiaomi 12 Pro può essere caricato al 100% in soli 19 minuti.

Inoltre, il tipster afferma che la serie in arrivo presenterà un design rettangolare con bordi dritti, identico a quello che abbiamo visto sugli smartphone della serie Note 11 e lo schermo potrebbe anche rimanere piatto con “spigoli vivi” e un ritaglio perforato per ospitare la fotocamera selfie. Sembra che la serie sarà composta da Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro e Redmi Note 12 Pro+.