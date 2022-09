Redmi Note 12 confermato da Digital Chat Station?

Arriva un nuovo leak di Digital Chat Station, che afferma che il Redmi Note 12, è prossimo all'uscita a fine anno per quel che riguarda mercato cinese.

Un leak dell’insider Digital Chat Station, che è una fonte affidabile di informazioni sul settore dei dispositivi mobile dice che il Redmi Note 12, uno degli smartphone Xiaomi di fascia media più attesi, è attualmente prossimo all’uscita sul mercato cinese a fine anno e forse nel primo trimestre del prossimo anno sui mercati globali.

La fotocamera principale da 50 MP, la feature di ricarica rapida della batteria da 120 W e il caricabatterie in dotazione con il dispositivo sono le caratteristiche distintive dello smartphone. Da notare che queste funzionalità dovrebbero essere disponibili nell’edizione cinese dello smartphone Android, e non ci sono conferme (neanche via leak) della versione globale (internazionale).

Secondo l’insider, lo smartphone continuerebbe ad avere un design rettangolare e bordi dritti simile alla generazione Redmi Note 11 dei modelli attuali, inoltre avrà uno schermo piatto con spigoli vivi e un foro al centro per la fotocamera frontale. A quanto pare gli utenti scopriranno anche una delle sue caratteristiche più preziose, una fotocamera principale grandangolare da 50 MP.

Sembra che avremo anche una seconda fotocamera macro da 2 MP per completare l’allineamento insieme a una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP. Sebbene sembri che il marchio utilizzerà nuovi sensori, la risoluzione rimane sostanzialmente la stessa per generazioni.