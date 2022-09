PlayStation Stars: Sony mostra in anteprima i primi collezionabili digitali del programma fedeltà

In occasione dello State of Play di settembre 2022, Sony ha mostrato in anteprima alcuni dei collezionabili digitali del nuovo programma fedeltà PlayStation Stars.

In occasione dello State of Play di settembre 2022, Sony ha mostrato in anteprima alcuni dei collezionabili digitali in arrivo con il nuovo programma PlayStation Stars. I Collezionabili Digitali di PlayStation Stars, spiega la Vicepresidente del Merchandising SIE Grace Chen, potranno essere riscattati solo tramite il programma fedeltà e “rappresentano gli articoli più apprezzati dai fan PlayStation e includono le periferiche più famose che hanno permesso a Sony di lasciare un segno nella storia dell’elettronica di consumo. Questi esempi in anteprima includono una scena con Punto il gondoliere di Ape Escape 2, la PlayStation 3, la PocketStation, Toro e Kuro che festeggiano il compleanno, la Chord Machine e Polygon Man”.

Vi ricordiamo che PlayStation Stars è il nuovo programma fedeltà di Sony che permetterà ai giocatori PS4 e PS5 di guadagnare ricompense e bonus di varia natura. Tutti gli abbonati a PlayStation Stars potranno ottenere punti fedeltà, portando a termine una serie di campagne ed attività. I punti potranno poi essere riscattati in un catalogo che può includere fondi del portafoglio PSN e prodotti PlayStation Store selezionati.

PlayStation Stars verrà lanciato il mese prossimo in Asia e successivamente arriverà anche America ed in Europa.