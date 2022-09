Offerte eBay: Xbox Series S disponibile a un ottimo prezzo con coupon

Xbox Series S è disponibile sulla piattaforma di eBay a un prezzo che risulta ottimo, con la possibilità di applicare il coupon SETT22 per uno sconto del 15%.

Le offerte di eBay permettono di mettere mano sulla console da gioco Xbox Series S a un prezzo nettamente ridotto, considerando che al momento si parla di un prezzo già di base basso ulteriormente riducibile fruendo dello sconto del 15% che sarà disponibile fino al 25 settembre.

Il seguente link permette di accedere alla pagina ufficiale del prodotto e di inserire il codice SETT22, come viene anche suggerito, al fine di poter procedere con l’acquisto ricevendo una notevole riduzione sul prezzo del prodotto in questione, il che tuttavia è bene ricordare può avvenire un massimo di due volte per ogni account.

Al momento il costo di Xbox Series S su eBay è di soli 247,26€, già considerando la riduzione, il che è decisamente poco se si considera che in genere la piattaforma next-gen di Microsoft viene proposta per 300€ circa.

Attraverso Xbox Series S risulta possibile fruire di tutti i videogiochi old-gen di Xbox e anche next-gen, con l’enorme catalogo di Xbox Game Pass che è di sicuro un incentivo per fruire del tutto risparmiando molto, pur avendo a che fare con decine di opere disponibili per il download.

