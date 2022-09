Offerte eBay: Splatoon 3 disponibile in super sconto con coupon

Le offerte di eBay permettono di acquistare il videogioco Splatoon 3 a un prezzo nettamente ridotto, considerando non solo che il gioco si presenta in sconto per tutti, ma anche il fatto che il prezzo a cui viene proposto può essere ulteriormente ridotto sfruttando il codice coupon SETT22, utilizzabile un massimo di due volte ad account.

Grazie a quest’ultimo, come viene indicato accedendo a questo link della pagina del prodotto, è possibile ottenere uno sconto del 15% rispetto al totale, di sicuro da non sottovalutare per coloro che non vedono l’ora di mettere mano sull’esperienza in questione ottenendo uno sconto

Splatoon 3 si trova quindi su eBay a un prezzo di soli 50,91€ rispetto ai 59,99€ per tutti coloro che possono usare il codice in questione, e di conseguenza ottenere uno sconto rispetto al totale non indifferente.

Parliamo dell’evoluzione di Splatoon 2, che dopo essere giunto su Nintendo Switch ha conquistato il pubblico con le proprie meccaniche innovative, e che è pronto a essere ampliato in questa nuova esperienza nuova di zecca, che ne riprende il concept per ampliarlo al meglio su tutto, aggiungendo contenuti di ogni tipo e varie differenziazioni.

