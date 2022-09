Mario+Rabbids: Sparks of Hope, nuovo trailer di gameplay dal Nintendo Direct

Mario+Rabbids: Sparks of Hope è tornato a mostrarsi in occasione dell'ultimo Nintendo Direct con un nuovo trailer di gameplay. Vediamo il filmato.

Mario+Rabbids: Sparks of Hope, il sequel dell’apprezzatissimo Kingdom Battle, è tornato a mostrarsi in occasione dell’ultimo Nintendo Direct con un nuovo trailer di gameplay che ci permette di vedere nuovamente il titolo in azione. Vediamo il filmato:

Mario+Rabbids: Sparks of Hope è il sequel dell’acclamato strategico a turni sviluppato da Ubisoft Milano. Insieme a Mario, Luigi, Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi e tantissimi altri partiremo alla volta di un’avventura galattica per sconfiggere un’entità malvagia e salvare gli Spark.

Tra le principali novità introdotte in questo nuovo capitolo c’è la possibilità di muoversi liberamente durante il proprio turno, a differenza del passato. Ogni eroe, inoltre, potrà contare sulle proprie abilità speciali e su una specifica arma capace di offrire uno stile di gioco unico. Durante le battaglie, potremo contare anche sull’aiuto degli Sparks che ci permetteranno di sfruttare i loro poteri elementali per ottenere caratteristiche extra da sfoderare in combattimento.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.