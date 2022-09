It Takes Two arriva su Nintendo Switch: data d’uscita annunciata con un trailer

In occasione dell'ultimo Nintendo Direct, è stata annunciata la data d'uscita della versione Nintendo Switch di It Takes Two.

Nintendo ed Electronic Arts hanno annunciato l’arrivo della versione Nintendo Switch di It Takes Two, la pluripremiata avventura cooperativa sviluppata da Hazelight Studios. Il gioco sarà disponibile su console ibrida a partire dal 4 novembre 2022. Vediamo il trailer d’annuncio:

Come fan di Nintendo, sono entusiasta che i giocatori di Switch possano finalmente sperimentare It Takes Two”, ha dichiarato Josef Fares, Fondatore e Game Director di Hazelight Studios. “Turn Me Up Games ha un eccellente record nel portare giochi di livello mondiale su Nintendo Switch, e ci fidiamo della loro esperienza nel portare il mondo fantastico di It Takes Two sulla piattaforma.

Vincitore del GOTY 2021, l’ultima avventura di Josef Fares unisce azione, divertimento ed avventura in una meravigliosa esperienza cooperativa. Nel gioco vestiremo i panni una coppia sul punto di divorziare che si ritrova nel corpo di due bambole per colpa di un incantesimo lanciato involontariamente dalla figlia piccola. Intrappolati in un mondo fantastico e pieno di imprevedibili bizzarrie, dovremo unire le forze per superare insieme ogni sfida e salvare così la nostra relazione in pericolo.

Se non avete mai avuto modo di recuperare questa meravigliosa avventura, questo è senz’altro il momento giusto per farlo. Il gioco è già disponibile per il pre-order.