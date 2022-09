Dormire: le banane sono il segreto per i disturbi del sonno

14—Set—2022 / 10:00 AM

Se dormi poco o vai a letto e sonnecchi per qualche ora, ma poi ti svegli incapace di riaddormentarti, è normale. Ormai la maggior parte delle persone soffre d’insonnia. Esattamente ne soffre un terzo degli italiani adulti. Per il 10% di loro è un problema perenne. Esistono diversi farmaci per gestire l’insonnia. Dall’altra, però si possono sempre eliminare o diminuire le fonti di stress.

Un’altra soluzione però potrebbe essere l’alimentazione. Consumare gli alimenti giusti può avvantaggiare il sonno. Evitare cibi difficili per la digestione e far passare del tempo tra il pasto e il sonno. Da un lato ci sono cibi da escludere, dall’altro invece quelli da aggiungere, come le banane. Se mangi una banana prima di andare a dormire, allora si può agevolare il sonno. Il motivo sono i nutrienti che contiene, fra cui il triptofano.

Si tratta dell’aminoacido precursore della serotonina: quella sostanza utilizzata dall’organismo per produrre la melatonina, l’ormone che ha il compito di regolare il ritmo sonno-veglia. Per funzionare deve arrivare nel cervello oltrepassando la barriera ematoencefalica e questo passaggio è meno efficiente quando ci sono altri aminoacidi neutri a contrastarlo. Aumentare il consumo di triptofano quindi potrebbe aiutare a dormire meglio. E le banane possono esser utilizzati in questo senso. Il magnesio e lo stress vivono un rapporto simile a un circolo vizioso. Dosi ridotte di magnesio, infatti, promuovono lo stress ma allo stesso tempo è lo stress che causa una riduzione dei livelli di magnesio nell’organismo. L’unico modo per tenere l’equilibrio è assumere dosi sufficienti di magnesio.

dottoressa Silvia Soligon, biologa nutrizionista

Un altro segreto della banana che funziona per il sonno è infatti il magnesio che il frutto contiene. Esso è importante per lo sviluppo e per la gestione dello stress. Le banane contengono la vitamina B6 che aiuta il metabolismo di proteine, grassi e carboidrati e nella formazione dell’emoglobina. Infine, anche nella sintesi della serotonina. Questo tipo di frutto è ricco di fibre e carboidrati.