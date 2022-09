Beast: dietro le quinte, spot e clip dal film con Idris Elba

Tre nuovi contenuti da Universal Pictures per il thriller di Baltasar Kormákur, Beast, con protagonista Idris Elba: il film è in arrivo in Italia il 22 settembre.

Il protagonista Idris Elba ci presenta un dietro le quinte, un nuovo spot e una clip inedita relativi a Beast, il nuovo film di Baltasar Kormákur distribuito da Universal Pictures e in arrivo nel nostro paese il prossimo 22 settembre (con anteprime in cinema selezionati il 18).

Elba interpreta il Dottor Nate Daniels, un marito rimasto vedovo da poco, che torna in Sudafrica, dove ha conosciuto sua moglie, per un viaggio a lungo pianificato con le figlie in una riserva di caccia gestita da Martin Battles (in serie tv come Sharlto Copley e Russian Doll, e film come Maleficent), un vecchio amico di famiglia e biologo della fauna selvatica. Quello che inizia come un viaggio di guarigione si trasforma in una spaventosa lotta per la sopravvivenza quando un leone, sopravvissuto a bracconieri assetati di sangue, inizia a perseguitarli sentendosi ormai minacciato dagli esseri umani.

Iyana Halley (Il coraggio della verità – The Hate U Give, e la serie TV This is Us) interpreta la figlia diciottenne di Daniels, Meredith, e Leah Sava Jeffries (serie TV Rel e Empire) interpreta la tredicenne Norah.

Dall’intenso regista Baltasar Kormákur che ha diretto Everest, Cani sciolti e Contraband di Universal Pictures, Beast è prodotto da Will Packer, produttore di Il viaggio delle ragazze, della serie Ride Along e di dieci film che hanno raggiunto il primo posto al botteghino americano, tra cui La scuola serale, Ossessione omicida e Think Like a Man, da James Lopez, presidente della Will Packer Productions, e da Baltasar Kormákur. Il film è scritto da Ryan Engle (Rampage – Furia animale, Non-Stop), tratto da una storia originale di Jaime Primak Sullivan che ne diventa anche produttore esecutivo con Bernard Bellew.

