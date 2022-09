Zaino scolastico: come evitare il mal di schiena?

Ecco i consigli per evitare il mal di schiena portando lo zaino scolastico. Come capire se sia meglio scegliere lo zaino o il trolley?

Nella scelta tra lo zaino e il trolley, meglio considerare alcuni aspetti. La scelta può dipendere dal percorso casa-scuola, dal fisico del ragazzo e dal peso portato. Le giuste caratteristiche per avere uno zaino scolastico comodo sono schienale rinforzato, tessuto traspirante, bretelle larghe e imbottite.

Se uno studente di prima media porta ogni giorno sulle spalle più di 8 kg, allora il 34,8% di questi studenti è in sovraccarico. Già, perché porta almeno una volta alla settimana uno zaino oltre il 30% del peso corporeo. Questi dati sono preoccupanti perché portare lo zaino con fatica rapportato al tempo di tenuta sulle spalle potrebbe essere la causa del mal di schiena. Comunque sia la relazione tra mal di schiena e trasporto dello zaino è ancora da dimostrare.

È importante dire che non va demonizzato né lo zaino né il trolley. Nella scelta su quale adoperare tra i due, le valutazioni da fare sono diverse. Se il percorso che il ragazzo compie per andare a scuola è particolarmente lungo e non prevede di salire e scendere da mezzi pubblici o su altri tipi di rampe di scale, il trolley può essere una buona alternativa allo zaino perché il ragazzo può trascinarlo, scaricandone il peso a terra. Diversamente, va detto che lo zaino non presenta alcun problema, purché sia delle dimensioni corrette e indossato in modo appropriato. Ciò significa che innanzitutto lo zaino deve essere sollevato usando entrambe le mani, mantenendo la schiena diritta e piegando le gambe. Dopo averlo appoggiato a un tavolo o al banco, può essere indossato avvicinando bene il peso al corpo e poi tirando bene gli spallacci, affinché il peso sia ben aderente alla schiena e crei minor sovraccarico sulla zona lombare.

Marta Tavernaro, fisioterapista di ISICO

Ecco le caratteristiche dello zainetto perfetto. Queste sono le raccomandazioni per scegliere lo zaino giusto e indossarlo correttamente. Uno zaino non deve pesare troppo, deve avere spallacci imbottiti e una maniglia per poterlo sollevare da terra. Inoltre, deve avere uno schienale rinforzato, rigido e ben imbottito.

Preferibile una cintura addominale per scaricare il peso sul bacino. Non appesantire lo zaino con cose inutili, ma distribuire i libri in maniera equilibrata. Se si prende un mezzo pubblico meglio appoggiarlo a terra. Per caricare meno la schiena, mettere lo zaino su un banco e poi indossarlo.

Consigliabili anche i trolley se ben regolati in altezza. Possono essere scomodi se si devono fare rampe di scale. Importante fare sport in modo regolare per un buon tono muscolare, soprattutto in età evolutiva. Un accorgimento per contrastare tante ore seduti a studiare oppure per ridurre il rischio di posture scorrette della schiena.