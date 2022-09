WhatsApp permette di nascondere il proprio stato online in beta

Capita spesso che le novità di WhatsApp finiscano in beta prima di essere rese disponibili per tutti gli utenti, con le pagine di WABetaInfo che non mancano nel fornire delle delucidazioni in merito al tutto, approfondendo quelle che sono le effettive novità in merito al debutto delle feature in questione sull’app disponibile per tutti.

Parliamo in questo specifico caso di una novità particolarmente attesa, che infatti per vario tempo è stata chiesta a gran voce da parte degli utenti, ovvero la possibilità di nascondere il proprio stato online per tutti accedendo al proprio profilo.

Ora il tutto è stato reso disponibile appunto in fase di testing, la quale serve al fine di provare le novità prima che queste vengano rilasciate per tutti gli utenti, con il colosso che tende a testare bene il tutto, verificandone il corretto funzionamento prima che l’effettivo rilascio sia arrivato.

Come di consueto quindi, e come hanno spiegato le pagine di WABetaInfo, non sappiamo quando all’effettivo la novità in questione verrà rilasciata, e possiamo quindi aspettarci delle novità in tal senso da parte della compagnia nel giro di solamente qualche tempo, con gli utenti che presto potranno nascondere a tutti l’essere o meno online.