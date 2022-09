Tardigradi: come sopravvivono senza acqua per decine di anni?

L'acqua è da sempre stata una sostanza essenziale per la vita terrestre, eppure riescono a privarsene per decenni

I tardigradi, noti anche come orsi d’acqua, sono piccole creature invertebrate con 8 zampe che possono sopravvivere fino a 30 anni senza cibo o acqua, resistendo anche a condizioni estreme come temperature troppo alte o basse o addirittura nel vuoto dello spazio. se disidratati, i tardigradi si avvizziscono assumendo una forma tonda definita Tun.

I tardigradi sono noti per essere le creature quasi immortali. Si ritiene che questi potrebbero scomparire giusto quando il sole non diventerà una gigante rossa. La ricerca, condotta dal professor Takekazu Kunieda dell’Università di Tokyo si è focalizzata sugli eutardigradi, una specie particolare di orso acquatico.

Sebbene l’acqua sia essenziale per tutti gli esseri viventi, alcuni tardigradi possono vivere senza di essa potenzialmente per decenni. Dopo aver testato diversi tipi, abbiamo scoperto che le proteine ​​citoplasmatiche solubili al calore (CAHS), uniche per i tardigradi, sono responsabili della protezione delle loro cellule dalla disidratazione. Takekazu Kunieda

Le proteine CAHS sono quindi le responsabili del rafforzamento delle cellule in opposizione al restringimento dovuto alla perdita di acqua. Lo studio non è stato semplice in quanto per comprendere come determinate proteine agiscono si utilizzano sistemi di colorazione a base di acqua. Per evitare risultati falsificati si è utilizzato il metanolo.