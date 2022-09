OPPO Find X6 e X6 Pro: tutte le indiscrezioni sui prossimi top di gamma

OPPO sta lavorando ai suoi nuovi flagship Find X6. Ci si aspetta una conferma del modello introdotto quest’anno: due dispositivi, un modello essenziali e un modello Pro. Il Find X5 Pro si era distinto per la grande qualità dei suoi scatti – resa possibile dal Marisilicon X – ed era stato accolto da recensioni generalmente molto positive.

Anche per questa ragione, le aspettative per la prossima generazione sono piuttosto alte. Il Find X6, dicono gli ultimi rumor, avrà un display con risoluzione 1.5K, mentre sul Find X6 Pro la risoluzione supererà i 2K. Alcuni precedenti indiscrezioni avevano indicato che entrambi i due smartphone monteranno il nuovo Snapdragon 8 Gen 2, ma ora i rumor più recenti suggeriscono diversamente: il SoC di ultima generazione potrebbe essere un’esclusiva dell’OPPO Find X6 Pro, mentre potrebbe essere assente sul modello entry-level.

L’OPPO Find X5, dunque, potrebbe avere la versione Plus dello Snapdragon 8 Gen 1. Il sito specializzato Gizmochina sottolinea come OPPO sia l’unico produttore cinese rimasto a non aver ancora portato l’SD8+G1 su un suo smartphone e che quindi questa soluzione apparirebbe come perfettamente logica.

Ci si aspetta, poi, che il Find X6 Pro monti anche una nuova fotocamera con sensore da 1 pollice. Insomma, ci si aspetta, tanto per cambiare, due top di gamma davvero eccellenti. Purtroppo attualmente non abbiamo notizie sulla possibile finestra di lancio dei due telefoni, ma secondo Gizmochina verosimilmente il debutto potrebbe avvenire durante il primo trimestre del 2023.