Nintendo Switch OLED di Pokémon Scarlatto e Violetto pre-ordinabile su Amazon

La piattaforma di Amazon permette di procedere con il pre-order del Nintendo Switch OLED di Pokémon Scarlatto e Violetto fin da subito, in vista del debutto del dispositivo sul mercato, il quale ha una data d’uscita fissata alla giornata del 4 novembre 2022.

Il link che trovate in testa all’articolo permette di procedere con l’acquisto del dispositivo fin da subito, accedendo alla pagina ufficiale del prodotto nella quale la console viene proposta con disponibilità già al day one, seppur manchi ancora qualche tempo, meno di un paio di mesi.

Il conveniente prezzo a cui l’edizione in questione viene proposta è di soli 359,99€, assolutamente non poco se si considera che non abbiamo a che fare con il modello Lite o con quello classico, ma con l’OLED, decisamente il migliore rilasciato fino a questo momento per quel che riguarda i giocatori che fruiscono del device in portabilità.

Per quel che concerne l’edizione in questione, come potete ammirare nell’immagine, troveremo sia sul retro che nella parte frontale vari disegni a tema per i prossimi giochi di Pokémon pronti a venire presto rilasciati sul mercato, i quali decorano la console al meglio.

