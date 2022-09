Morbius è il secondo film più visto di Netflix negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti l’uscita di Morbius su Netflix ha portato subito ottimi risultati per il lungometraggio con Jared Leto protagonista. Il film Sony-Marvel è arrivato al secondo posto tra i lungometraggi più visti la settimana scorsa sulla piattaforma streaming. In Italia Morbius arriverà su Netflix il 26 settembre.

Al primo posto tra i film più visti su Netflix USA la scorsa settimana c’è End of the Road, seguono al terzo e quarto posto i primi due capitoli di Cattivissimo Me. I risultati di Morbius su Netflix possono essere accostati a quelli ottenuti dallo stesso film durante la prima settimana di disponibilità on demand negli USA, dove aveva raggiunto il primo posto in classifica. Mentre al cinema il film è stato un flop.

Questa la sinossi ufficiale del film, uscito nei cinema lo scorso marzo:

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.