Halloween Ends: la prima traccia della soundtrack di John Carpenter

Online è stato pubblicato il teaser della soundtrack di Halloween Ends e la prima traccia audio della colonna sonora curata da John Carpenter. Il titolo del brano è Procession, ed è stato realizzato dal filmmaker assieme a Cody Carpenter e Daniel Davies.

Qui sotto trovate il brano.

E questo è il teaser della soundtrack.

La colonna sonora sarà disponibile in digitale dal 14 ottobre, mentre fisicamente sarà distribuita a gennaio.

Questa è la sinossi:

Quattro anni dopo gli eventi di Halloween Kills dello scorso anno, Laurie vive con la nipote Allyson (Andi Matichak) e sta finendo di scrivere le sue memorie. Michael Myers non è più stato visto da allora. Laurie, dopo aver permesso allo spettro di Michael di determinare e guidare la sua realtà per decenni, ha deciso di liberarsi dalla paura e dalla rabbia e di abbracciare la vita. Ma quando un giovane, Corey Cunningham (Rohan Campbell; The Hardy Boys, Virgin River), viene accusato di aver ucciso un ragazzo a cui faceva da babysitter, si scatena una cascata di violenza e terrore che costringerà Laurie ad affrontare finalmente il male che non può controllare, una volta per tutte.