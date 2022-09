Ferrari Purosangue: presentato il primo “Suv” che cambia le carte in tavola

Arrivano delle novità importanti per quel che riguarda il mondo delle auto, con la Ferrari Purosangue che è stata ufficialmente presentata, ma non chiamatela suv!

Ferrari ha avuto modo di presentare delle novità per quel che concerne la sua incredibile gamma di vetture, con il nuovo gioiellino Purosangue a ruote alte da non confondere con un classico Suv, in quanto il motore in questione punta a cambiare le carte in tavola per quel che concerne i veicoli sportivi rialzati da terra.

Dopo anni di attesa possiamo finalmente ammirare la vettura in questione, presentata e ufficializzata, con un design iconico e innovativo che si presenterà nel corso del secondo trimestre del prossimo anno, venendo proposto con prezzi a partire da 390 mila euro.

L’auto si ispira alle calibrazioni della Formula 1 con 725 cavalli, e con gli ingegneri che hanno optato per un propulsore in posizione centrale-anteriore e cambio al posteriore, con una power transfer unit collegata davanti al motore, come spiegato da Repubblica.

Enrico Galliera, direttore del marketing, ha dichiarato:

Abbiamo deciso un cambio di gioco. Questa auto è differente da tutte le altre, ci si sente connessi con lei e con il terreno.

Con interni sportivi ed eleganti grazie a un design unico, la vettura si presenta con un kit per shiatsu e con materiali ecosostenibili utilizzati, fra cui poliestere riciclato. È possibile optare per un tetto a vetro che cambia in base alla luce, mentre di serie è presente il supporto ad Android ed Apple Car Play. Il nuovo V12 offrirà varie colorazioni al lancio: Nero, Grigio, Bianco Italia e Rosso Portofino.