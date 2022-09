Elvis di Baz Luhrmann in Home Video dal 22 settembre

Arriva in Home Video dal 22 settembre Elvis di Baz Luhrmann: il film e la colonna sonora sono già disponibili in versione digitale.

Elvis, il nuovo film del visionario regista candidato all’Oscar Baz Luhrmann, arriva giovedì 22 settembre in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD per Warner Bros. Home Entertainment. Il film, con protagonisti Austin Butler nel ruolo di Elvis e l’attore Premio Oscar Tom Hanks nei panni dell’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker, è stato presentato in anteprima mondiale Fuori Concorso al Festival di Cannes.

Tanti i contenuti speciali inclusi nella versione Blu-ray del film: tra questi quattro imperdibili featurette alla scoperta della musica e della storia del Re del Rock and Roll oltre ad inedite immagini del dietro le quinte e delle iconiche location del film.

Rivisitata in chiave cinematografica, la storia di Elvis (Butler) è vista attraverso il prisma della complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Hanks). Il film, come raccontato da Parker, approfondisce le complesse dinamiche tra i due nell’arco temporale di 20 anni dagli esordi alla fama di Presley, che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione che segna la perdita dell’innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

È già disponibile in digitale e in versione CD “ELVIS (Original Motion Picture Soundtrack)” (RCA Records/Sony Music), la colonna sonora del film che include la versione dei Måneskin di “If I Can Dream” di Elvis Presley uscita lo scorso venerdì 17 giugno, il singolo da milioni di stream “Vegas” di Doja, e i brani “Tupelo Shuffle” di Swae Lee e Diplo con Gary Clark Jr. (Arthur “Big Boy” Crudup nel film) e Austin Butler (Elvis Presley), e “Trouble” interpretata da Butler.

