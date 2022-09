Valve apre i centri di riparazione per Steam Deck

Valve ha annunciato l’apertura dei centri di riparazione ufficiali di Steam Deck con questo comunicato:

Se riscontri un problema e devi inviare il tuo Steam Deck per la riparazione o la sostituzione, i dispositivi ora andranno a uno dei nostri centri di riparazione. Una volta lì, il nostro team diagnosticherà il dispositivo, riparerà se necessario, quindi rispedirà l’unità fissa. Le riparazioni per problemi coperti da garanzia sono gratuite. Se arriva uno Steam Deck che non è coperto da garanzia, il nostro team si metterà in contatto e si offrirà di riparare il dispositivo a pagamento (se è possibile una riparazione). Questo out- il servizio di riparazione in garanzia è completamente facoltativo e puoi richiedere la restituzione del tuo dispositivo se preferisci.