Tales of the Jedi: trailer della serie antologica prequel di Star Wars

La serie animata di natura antologica Tales of the Jedi arriverà su Disney+ il 26 ottobre: ecco il trailer in versione originale e italiana.

Due storie segnate dal fato, un solo destino: Tales of the Jedi è una serie animata in CGI ambientata nell’universo di Star Wars che funge da prequel a Episodio I, narrando in sei episodi le origin story di personaggi come Ahsoka, Qui-Gon Jinn e il conte Dooku. La serie antologica sarà disponibile su Disney+ dal 26 ottobre: ecco il trailer, in versione originale e italiana.

I personaggi presenti, naturalmente, saranno doppiati dai loro interpreti storici, per quanto possibile (Liam Neeson sarà Qui-Gon, ad esempio). Questa nuova serie animata arriva dopo il successo di progetti lanciati in precedenza come Star Wars: The Clone Wars e Star Wars: Rebels. Durante la Star Wars Celebration è stato anche annunciato lo sviluppo della seconda stagione di Star Wars: Visions, che adatta in versione anime le storie dell’universo di Guerre Stellari.

