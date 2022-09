She-Hulk: Daredevil col costume giallo in una clip esclusiva del D23

12—Set—2022 / 8:46 AM

Il D23 Expo è servito anche per mostrare una clip esclusiva del nuovo episodio di She-Hulk in cui si vede il Daredevil di Charlie Cox con indosso il costume giallo, che segna l’esordio del character nel Marvel Cinematic Universe.

Nella clip si vedono Jennifer Walters e Daredevil che parlano su un tetto riguardo a dei cattivi presenti all’interno del palazzo. Daredevil fa notare come i personaggi da affrontare siano ben 25, e che sente i battiti del loro cuore, e guardando Jennifer si lascia andare ad una frase ad effetto: “Posso sentire anche il tuo battito, è molto veloce”.

Gli appassionati non vedono l’ora di guardare Daredevil apparire in She-Hulk, facendo da antipasto alla serie TV Daredevil: Born Again che sarà distribuita su Disney+. Fino ad ora è apparso il personaggio di Matt Murdock, senza il suo alterego, ma ora è arrivato il momento di Daredevil.

La serie Marvel Studios, composta da nove episodi, segue le vicende di Jennifer Walters mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri. She-Hulk: Attorney at Law, diretta da Kat Coiro (episodi 1, 2, 3, 4, 8, 9) e Anu Valia (episodi 5, 6, 7) con Jessica Gao come sceneggiatrice, riunisce una serie di veterani del MCU, tra cui Mark Ruffalo nei panni di Smart Hulk, Tim Roth in quelli di Emil Blonsky/Abominio e Benedict Wong nel ruolo di Wong. Il cast comprende anche Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry. Gli executive producer sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro e Jessica Gao. I co-executive producer sono Wendy Jacobson e Jennifer Booth.