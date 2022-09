Samsung S22 Ultra con fotocamera principale da 200MP: “sensore leggermente più grande di quello dell’iPhone 14 Pro”

Apple ha aperto le danze di questa nuova stagione di smartphone top-di-gamma, ma sarà Samsung a chiudere il cerchio. Eh già, perché non manca così tanto alla presentazione della nuova famiglia di smartphone Galaxy S23. Oggi si torna a parlare del Samsung Galaxy S23 Ultra, che stando ad alcuni leak avrà una fotocamera principale davvero galattica (per così dire).

Si parla, infatti, di un inedito sensore da ben 200MP. Dimensioni di 1/1,3 pollici con pixel di 0,6μm e un’apertura maggiore di f/1,7. Lecito aspettarsi scatti da primi della classe, anche se una parte importante del lavoro, ormai, la fa il fattore software.

L’indiscrezione ci arriva dal noto tipster Ice Universe, che aggiunge come il sensore dovrebbe essere leggermente più grande di quello montato sul nuovo iPhone 14 Pro. Il nuovo Galaxy S23 Ultra – che secondo precedenti rumor avrà un design identico a quello dell’S22 – dovrebbe poi offrire un teleobiettivo da 10MP, lo stesso dell’S22 Ultra, con zoom ottimo 10x e 3x.

Per il resto, il Galaxy S23 Ultra dovrebbe riproporre l’ottima formula vincente vista sul suo predecessore: parliamo di uno smartphone che occupa lo spazio lasciato vacante dalla defunta linea di dispositivi Galaxy Note. Non resta che aspettare ancora qualche mese per scoprire tutti i dettagli sulla prossima generazione del top di gamma targato Samsung.