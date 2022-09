OnePlus 11 Pro spunta nelle prime immagini leakate

Le prime immagini di OnePlus 11 Pro spuntano in rete, anticipando alcuni dei dettagli in merito al nuovo device della nota compagnia.

Mentre non abbiamo ancora novità ufficiali in merito alle potenzialità che OnePlus 11 Pro porterà in campo, emergono novità per quel che concerne il telefono in questione, con un leak che infatti sembra proprio aver anticipato il design che lo smartphone presenterà quando verrà finalmente rilasciato da parte della compagnia.

OnLeaks, assieme a SmartPrix, ha condiviso dei dettagli in merito al telefono, mostrato la fotocamera diversa rispetto a quanto visto fino a ora, con il retro che offrirà quattro lenti assieme anche al LED flash poste nel foro apposito, con il logo di Hasselblad impossibile da non notare.

Come spiega 9to5Google, visti i termini dell’accordo, potrebbe essere l’ultimo a presentare il nome del brand in questione. I dettagli restano al momento risicati, e anche se la fonte non è ufficiale possiamo già immaginare che il tutto sia vero, vista l’autorevolezza dell’utente, ma restano ancora ovviamente ancora molti dettagli da confermare.

Stando a quanto anticipato, vedremo il telefono in questione giungere sul mercato nel corso del 2023, ma anche in questo caso non si tratta di novità ufficiali, e di conseguenza attendiamo novità da parte della compagnia in merito alla questione.