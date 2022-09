Meta Quest Pro: il nuovo visore VR high-end di Facebook sarà fatto così

In teoria doveva essere presentato il prossimo 11 ottobre, in pratica, come spesso succede, i leaker hanno già anticipato praticamente tutto, incluso il design. Il Meta Quest Pro è il nuovo visore VR di fascia alta di Reality Labs (ex Oculus).

Un video mostra il visore in tutti i suoi dettagli, partendo dalla confezione che riporta il nome del prodotto – Meta Quest Pro – e dal suo contenuto: un visore nero con un controller che riprende e migliora visibilmente il design di quello del Meta Quest 2. Il visore monta tre fotocamere, liberando il controller dall’ingombro di dover montare parte dei sensori.

La confezione del Meta Quest Pro riporta chiaramente la scritta “Non destinato alla vendita – prototipo”, a prova che si tratterebbe di una versione avanzata, ma non finale, del visore.

La storia del ritrovamento di questo prototipo è a sua volta piuttosto allucinante e, francamente, difficile da credere. Le immagini sono state pubblicate da un content creator attivo su Facebook: ‘Zectariuz.Gaming‘, che giura di aver trovato questo prototipo in una stanza d’albergo. Una storia che fa inevitabilmente scattare più di qualche campanello d’allarme, e che peraltro ricorda grossomodo il modo in cui era stato recentemente trovato un presunto prototipo del Pixel Watch.

Anche il tempismo fa quantomeno sorridere: 11 settembre, ad un mese esatto dall’evento Connect, dove il Meta Quest Pro verrà presentato ufficialmente.