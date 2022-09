Loki 2: Ke Huy Quan nel cast della seconda stagione

Ke Huy Quan, conosciuto per i suoi ruoli in Indiana Jones e I Goonies, sarà nel cast di Loki 2.

Loki 2 avrà un membro del cast piuttosto particolare: stiamo parlando di Ke Huy Quan, interprete conosciuto soprattutto nei suoi ruoli da ragazzino in film cult come Indiana Jones e il tempio maledetto e I Goonies.

L’annuncio è arrivato durante il D23 Expo, quando Ke Huy Quan è salito sul palco della manifestazione assieme ad Harrison Ford, per celebrare una sorta di reunion di Indiana Jones. E proprio nel momento in cui è stato annunciato come nuovo membro del cast di Loki 2, Ke Huy Quan ha dichiarato: “Mi sento un po’ confuso, non è questo il panel su Indiana Jones?”

Non sono stati rivelati dei dettagli sulla presenza di Ke Huy Quan in Loki 2, perciò non si ha idea del ruolo che avrà nella nuova stagione.

In Loki 2 ritornerà tutto il cast della prima stagione, e vedremo, oltre al personaggio protagonista di Tom Hiddleston, coinvolti anche il Mobius di Owen Wilson, l’Hunter B-15 di Wunmi Mosaku, e poi ci sarà anche Jonathan Majors, la Sylvie di Sophia Di Martino, la Ravonna Renslayer interpretata da Gugu Mbatha-Raw, e poi ancora la Miss Minutes con la voce di Tara Strong.

