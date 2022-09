iPhone 14: sostituire la batteria diventa proibitivo, costi aumentati del 44%!

Come è noto i nuovi iPhone 14 in Italia sono stati proposti ad un prezzo nettamente superiore a quello che aveva accompagnato il lancio degli iPhone 13, appena un anno fa. A quanto pare tali rincari si riflettono anche nei nuovi prezzi delle operazioni di riparazione.

Sostituire la batteria dei nuovi iPhone 14 avrà un costo proibitivo. Si parla di un aumento del 44% rispetto a quanto costasse sostituire la batteria di un iPhone 13.

Sostituire la batteria di un iPhone 13, a prescindere dal modello, costava 75 euro. Che si volesse sostituire la batteria di un iPhone 13 Mini o di un iPhone 13 Max Pro poco importava, perché la somma richiesta non cambiava. È così anche per i nuovi iPhone 14, con la differenza che il prezzo della sostituzione della batteria è schizzato a 119 euro. Anche in questo caso, il modello di smartphone non conta: i 119 euro vengono richiesti per tutti e quattro i nuovi telefoni, dall’iPhone 14 all’iPhone 14 Pro Max, passando per iPhone 14 Plus e iPhone 14 Pro.

Come abbiamo visto, anche le operazioni di sostituzione e riparazione dei nuovi wearable avranno un prezzo decisamente importante. Sostituire il, già di per sé costoso, nuovo Apple Watch Ultra richiederà l’esborso di 499 dollari. A maggior ragione, acquistare il pacchetto AppleCare Plus (che negli USA parte da 100 dollari o 4,99 dollari al mese) potrebbe essere un ottimo investimento — pena dover pagare a caro prezzo eventuali operazioni di sostituzione del dispositivo.