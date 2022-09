Apple terrà un evento a ottobre con iPad, iPad Pro e tre nuovi Mac M2?

Sembra che le novità di Apple per quel che riguarda il 2022 non siano finite, con la compagnia che dovrebbe tenere un nuovo evento il prossimo mese.

Il noto insider Mark Gurman ha di recente discusso di alcuni dettagli in merito ai prossimi dispositivi che Apple presenterà entro la fine dell’anno nella sua newsletter Power On, la quale anticipa un evento in arrivo fra pochissimo, proprio nel corso del mese di ottobre 2022.

Si parla nello specifico dell’arrivo di un nuovo iPad Pro con SoC M2 e di un iPad di decima generazione, con finalmente la transizione alle USB di tipo C. A quanto pare il colosso ha lavorato a Mac mini, Mac Pro e MacBook Pro con M2, con almeno due che dovrebbero venire annunciati proprio ad ottobre.

Stando a quanto anticipato gli iPad di decima generazione saranno il più grosso salto in avanti che si sia visto per il brand, con 9to5Mac che parla di un incremento della dimensione dello schermo ai 10,9 pollici, seppur non si parli di ulteriori tipi di miglioramenti relativi al display.

L’iPad Pro del 2022 dovrebbe offrire uno schermo da 11 pollici LCD, con un modello da 12,9 pollici miniLED, e con i nuovi Mac che porterebbero ancora un passo più in avanti la compagnia in tal senso, facendola staccare dai modelli targati Intel.