The Fabelmans: trailer del nuovo film di Steven Spielberg

Steven Spielberg sta per tornare nei cinema con uno dei suoi film più personali, scritto a quattro mani insieme al premio Pulitzer Tony Kushner: The Fabelmans. Ecco il primo trailer ufficiale della pellicola, che è stata presentata ieri al Toronto Film Festival ed è da oggi in anteprima in cinema americani selezionati. La distribuzione estesa negli States avverrà in occasione del Giorno del Ringraziamento, il prossimo 24 novembre.

Il film, di base semi-autobiografico e scritto insieme a Tony Kushner, è ancora denso di misteri, tra cui quello relativo al cast: protagonista e interprete del giovane alter ego di Spielberg sarà Gabriel LaBelle. Nel cast del film ritroveremo anche Michelle Williams nei panni della madre del protagonista, Paul Dano in quelli del padre e Seth Rogen in quelli dell’amato zio: tre figure familiari molto importanti per la sua formazione. Anche il cineasta David Lynch, ma il suo ruolo è ancora tutto da scoprire.

