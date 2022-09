Offerte Amazon: Stranger of Paradise Final Fantasy Origin per PS4 in sconto

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin per PlayStation 4 si presenta al momento con uno sconto sulla piattaforma di Amazon, ecco i dettagli.

Le offerte di Amazon permettono di mettere mano su Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin a un prezzo ridotto, considerando che è presente sulla piattaforma uno sconto non indifferente facile da sfruttare, sia per quel che concerne la versione PlayStation 4, che anche per le altre presenti in pagina.

Il link che trovate in testa all’articolo permette infatti di accedere alla pagina ufficiale di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin su Amazon e di scegliere quale versione del gioco di Square Enix si preferisce, con quelle per Xbox e PS5 che risultano in fatti al contempo disponibili.

Il prezzo a cui Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin viene proposto per PlayStation 4 è al momento di 44,99€, con eventuali rialzi che potrebbero farsi vedere nel giro di qualche tempo, e con l’acquisto di conseguenza che al momento risulta alquanto conveniente.

Abbiamo a che fare con un gioco della serie Final Fantasy che prende a pieno dal genere dei soulslike grazie all’esperienza di Team Ninja, noto autore della saga di Nioh e non solo, che in questo capitolo ha realizzato un’esperienza difficile e piena di contenuti per gli utenti.

