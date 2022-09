Thunderbolts: Florence Pugh, Sebastian Stan e David Harbour nel cast

I Marvel Studios hanno approfittato del D23 Expo per fare una serie di annunci e rivelare trailer e filmati dei prossimi contenuti della Casa delle Idee, e tra le varie novità è stato rivelato anche il cast di Thunderbolts, il che avrà, tra gli altri, Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour e Julia Louis-Dreyfus.

Il resto dei nomi annunciati per Thunderbolts vede presenti Wyatt Russell che farà John Walker aka U.S. Agent, Olga Kurylenko sarà Taskmaster, e Hannah John-Kamen nei panni di Ghost. Mentre Florence Pugh sarà Yelena Belova, Sebastian Stan ritornerà a vestire i panni di Bucky Barnes aka the Winter Soldier, David Harbour riprenderà il ruolo di Red Guardian, Julia Louis-Dreyfus farà la La Contessa Valentina Allegra de la Fontaine.

Il lungometraggio Thunderbolts consiste in un progetto in cui dei super villain combattono insieme in alcune missioni per convincere le persone del loro agire come eroi.

Nei fumetti la prima incarnazione dei Thunderbolts vedeva presenti nel team il Barone Zemo, Songbird, Moonstone, Taskmaster, U.S. Agent, Crossbones, Abomination e Ghost. Il nome del gruppo nasce dal generale Thunderbolt Ross, interpretato fino ad ora da William Hurt. Ma, con la scomparsa dell’attore, c’è da capire come si muoveranno i Marvel Studios per sostituirlo.

Sono diversi anni che la Marvel sta lavorando al progetto Thunderbolts, ed alcuni semi di quest’idea sono stati già gettati nella serie TV The Falcon and the Winter Soldier ed in Black Widow.