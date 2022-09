Offerte Amazon: The Walking Dead The Telltale Definitive Series al minimo storico

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series è attualmente disponibile sulla piattaforma di Amazon a un prezzo che risulta a dir poco ottimo.

Le offerte di Amazon permettono di mettere mano sul noto videogioco The Walking Dead: The Telltale Definitive Series per PlayStation 4 a un prezzo che risulta nettamente ottimo, in quanto si tratta del minimo storico che si è mai visto sulla nota piattaforma di E-Commerce.

Il link che trovate in testa all’articolo permette di mettere mano sul prodotto finché questo costa così poco, il che permette di fruire dell’offerta al meglio prima che il prezzo possa rialzarsi nel giro di qualche tempo.

Con una riduzione rispetto al totale che ammonta esattamente al 24%, il gioco in questione si presenta nello specifico al prezzo di soli 22,34€, a dir poco ottimo se si considera la quantità di contenuti pluripremiati che viene offerta nella Collection.

Parliamo nello specifico di un titolo che in un singolo disco include 50 ore di gioco con 23 episodi unici, considerando infatti che tutti e 4 i capitoli della nota serie Telltale risultano disponibili all’interno, vivendo di conseguenza la storia di Clementine: da quando questa si trova come semplice bambina in un’apocalisse zombie alla fine della sua avventura realizzata da Telltale, sempre che ulteriori capitoli non arrivino in futuro.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.