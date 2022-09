Freudenfreude: ecco il segreto della felicità

Ideale circondarsi di persone che possono dare un tocco positivo alle relazioni. Un po’ come vivere in modo indiretto le vittorie altrui.

Sempre meglio avere intorno persone che riescano a darci positività e ad aiutarci nelle relazioni sociali. In pratica, è come vivere indirettamente le gioie e vittore altrui. Ecco che il freudenfreude è un concetto tedesco dalla pronuncia ostica, ma che riguarda la visione felice e pacifica della vita.

Il significato letterale è la ripetizione della parola “gioia” per due volte. In poche parole, si prova gioia per i successi degli altri. Un concetto che ci possa aiutare a migliorare le relazioni in modo da avere accanto persone contente di noi in tutto e per tutto. La ricerca su questo concetto di felicità è guidata da Catherine Chambliss. L’esperta suggerisce che si deve reagire alle buone notizie altrui mettendo così da parte l’invidia. Ciò porta a stare bene con se stessi.

Per essere felici bisogna lavorare duramente ed essere contenti delle vittorie di chi ci sta vicino. Servono un grosso lavoro su se stessi e di grande forza di volontà. Per mettere in pratica il freudenfreude bisogna porre attenzione. Inoltre, prendere nota per la celebrazione delle cose buone che stanno succedendo alle persone che ci circondano. Ogni piccolo successo è grande, basta saperlo riconoscere ed essere felici per l’altra persona. Le persone sono contente del fatto che tu ti accorga dei loro traguardi e si renderanno conto che il loro duro lavoro è servito. Una lotta per il successo, meritevole di continuare.