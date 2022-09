Xbox Series S: ecco la versione ispirata a House of the Dragon

Per celebrare il lancio dell'attesissima serie HBO, Microsoft ha messo in palio una splendida Xbox Series S a tema House of The Dragon. Vediamola più nel dettaglio.

Microsoft ha presentato ufficialmente la Xbox Series S a tema House of The Dragon, in palio per un concorso realizzato in collaborazione con HBO. Si tratta di una versione prodotta in un solo esemplare, quindi destinata a diventare un prodotto da collezione unico.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, il design della console è davvero impressionante: la console si presenta in un’inedita versione nera, decorata con lo stemma fiammante della casa Targaryen e posta su una base che ha le fattezze del trono di spade.

Will you reign supreme? 👑 Follow @Xbox and RT this post with #XboxWillReignSweepstakes for a chance to win this epic @HouseofDragon Xbox Series S. Ages 18+. Ends 10/26/22. Rules: https://t.co/1cPTbUFuOA pic.twitter.com/qDg6CVG440 — Xbox (@Xbox) September 8, 2022

Partecipare al concorso è molto semplice: basta seguire l’account Twitter ufficiale di Xbox e retweettare il messaggio del concorso con l’hashtag ufficiale #xboxwillreignsweepstakes. Per il resto, è necessario avere almeno 18 anni e risiedere in uno dei paesi dove è presente il servizio Xbox Live, inoltre è necessario rimanere follower di Xbox per almeno 21 giorni dopo il periodo di validità del concorso. L’iniziativa resterà attiva fino al 26 ottobre.

Buona Fortuna!