Volo cancellato: ecco le tutele

Il peggior incubo dei passeggeri è la cancellazione di un volo. Che si tratti di lavoro o della vacanza da sogno, è sempre qualcosa di fastidioso e snervante. Bene, quindi conoscere i diritti del consumatore per affrontare ogni eventuale situazione. Ecco cosa fare in caso di cancellazione di un volo e quali sono le tutele spettanti.

Esiste un regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei. In base a questo regolamento la compagnia aerea deve informare il passeggero della cancellazione del volo almeno 14 giorni prima. Se ciò non avviene, si possono sempre richiedere rimborso e assistenza.

Se si attendono più di 2 ore a causa della cancellazione del volo, l’assistenza prevede la fornitura di snack e bevande. In più anche la disponibilità di fare telefonate, spostamenti o pernottamenti visto che sono causati dall’inconveniente. Il regolamento prevede una compensazione pecuniaria compresa tra 250 e 600 euro attraverso un voucher. Ecco le cause per cui un volo viene cancellato:

il trasferimento di quell’imbarco su un altro volo

un volo che per motivi vari ritorna nell’aeroporto di partenza

un volo che arriva in una destinazione differente da quella prevista

per altri inconvenienti oltre la cancellazione, come ad esempio un ritardo o un caso di overbooking

Se minore è il preavviso della cancellazione di un volo, dall’altra è maggiore la possibilità di ottenere un rimborso. Se vengono rispettati i 14 giorni di preavviso, allora si tratterà di ottenere soltanto un rimborso del volo oppure un volo sostitutivo. Se non sono rispettati i giorni di preavviso, allora si può richiedere una compensazione pecuniaria.

A volte per richiedere un rimborso meglio avvalersi di piattaforme digital. Ad esempio il Rimborsamitu è un servizio gratuito per il consumatore, da poter usare entro 2 anni dalla data di volo. Per avere il rimborso di un volo cancellato senza preavviso, basta aver fatto il check-in in orario e avere il biglietto. Sempre però che la responsabile della cancellazione sia la compagnia. Deve trattarsi anche di un volo partito dall’UE oppure atterrato nell’UE.

La cancellazione di un volo per circostanze eccezionali può essere per chiusura degli spazi aerei, di scioperi improvvisi, di attentati o di radar fuori uso. In questi casi la richiesta di rimborso del volo è di 7 giorni. È bene optare per il volo di ritorno all’aeroporto di partenza o per uno in sostituzione.