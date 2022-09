Spirit Halloween: il secondo trailer del film con Christopher Lloyd

Christopher Lloyd è tra i protagonisti di Spirit Halloween: The Movie, il lungometraggio a tema horror e con avventure di ragazzi in stile I Goonies che arriverà in alcune sale cinematografiche limitate negli Stati Uniti il 30 settembre, e che verrà distribuito in VOD e DVD dall’11 ottobre.

Ecco il secondo trailer di Spirit Halloween.

Nel film Christopher Lloyd vestirà i panni dello sviluppatore Alec Windsor, scomparso durante una notte di Halloween di qualche decennio fa senza lasciare traccia. Il suo spirito sembra che aleggi e si muova per la città. Mentre Rachael Leigh Cook fa Sue, una donna risposata dopo l’uccisione del marito. Jake, il figlio di Sue, sarà uno dei giovani protagonisti della storia.

La storia di Spirit Halloween è ambientata in uno degli store del franchise omonimo, che verrà preso di mira da tre ragazzi, intenti a passarci una notte all’interno. I tre presto scopriranno che il luogo è abitato da uno spirito maligno, che ha preso possesso di alcuni personaggi animatronici presenti nello Spirit Halloween. Il lungometraggio è stato descritto come un qualcosa che rievoca le atmosfere de I Goonies e Gremlins.

Nel cast sono presenti anche Donovan Colan (“Zoe”), Dylan Martin Frankel (“Raven’s Home”),Jaiden Smith (“Blue Bloods”), Marissa Reyes (“Raven’s Home”) e Marla Gibbs (“El Camino: A Breaking Bad Movie”). Mentre i produttori sono Noor Ahmed, Shannon Houchins e Mike Haggerty, oltre alla Film Mode di Clay Epstein.