iPhone 14: confermati ritardi con le consegne per la serie

Apple ha da poco svelato la nuova serie di smartphone premium iPhone 14 e allo stesso tempo, la società con sede a Cupertino ha dichiarato che i telefoni inizieranno a essere spediti il ​​9 settembre. Tuttavia, oggi, abbiamo ricevuto tonnellate di lamentele da parte degli utenti che affermano che è impossibile effettuare ordini per iPhone 14 e iPhone 14 Pro.

Quando si tenta di preordinare i modelli di iPhone 14, i clienti riscontrano problemi nell’Apple Online Store e nell’app Apple Store. Ad esempio, devono ricaricare la pagina e l’app o riprovare l’intero processo, inoltre, hanno riferito che le date di spedizione per iPhone 14 Pro e Max sono già state posticipate. Ora, si scopre che iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max di Apple inizieranno la spedizione il 16 settembre, ma l’iPhone 14 Plus inizierà la spedizione il 7 ottobre.

In effetti, coloro che hanno avuto più successo potrebbero effettuare i loro ordini per primi, quindi riceveranno i modelli acquistati il ​​16 settembre, ma ci sono ancora molti acquirenti che non hanno potuto effettuare gli ordini o la data di spedizione è molto successiva al 16 settembre, e dovrebbero ricevere l’ordine nella prima metà di ottobre.

La stessa situazione vale per il Canada. Quasi tutte le varianti di configurazione di iPhone 14 Pro e Max non inizieranno la spedizione prima di ottobre e quel che è peggio, i clienti cinesi hanno sofferto di più, e metteranno le mani sui nuovi iPhone non prima di fine ottobre o inizio novembre.