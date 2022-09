ID@Xbox Fall Showcase, annunciato l’evento di presentazione su indie e Xbox Game Pass

Microsoft ha annunciato ID@Xbox Fall Showcase, l’evento di presentazione autunnale dedicato ai giochi indie e ai titoli in arrivo su Xbox Game Pass. Lo show sarà trasmesso il 14 settembre 2022 a partire dalle 18:30, ora italiana, su Twitch.

ID@Xbox Fall Showcase scheduled for next Wednesday at 10 AM PT https://t.co/kneUJHfk3Q

"Look out for new announces and trailers, what’s coming soon to Game Pass, a deeper dive with developer interviews, and gameplay of Ghostbusters: Spirits Unleashed + other titles" pic.twitter.com/q35I1gPLJY

— Wario64 (@Wario64) September 8, 2022