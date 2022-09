Gran Paradiso: il Parco Nazionale compie 100 anni

Il Parco Nazionale del Gran Paradiso è giunto a festeggiare i suoi 100 anni. Spegne le candeline di questo suo grande traguardo promuovendo la mobilità sostenibile, il rispetto per l’ambiente e una maggiore sensibilizzazione verso la natura. Il Parco ha una storia legata alla protezione dello stambecco, animale simbolo del Gran Paradiso. Fin dall’Ottocento sono stati costruiti sentieri e mulattiere che sono valido sostegno ancora oggi per proteggere la fauna. Poi nel Novecento nasce il Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Oggi il Parco, arrivato ai suoi 100 anni, sta seguendo il progetto “A piedi tra le nuvole”. Un modo per promuovere spostamenti a piedi, in bici e con speciali navette. Gli itinerari da percorrere in bicicletta sono il lago di Ceresole, la salita al Colle del Nivolet, il lago Serrù e il Piano del Nivolet. Tutti panorami imperdibili. Indetto anche un concorso per sensibilizzare i visitatori dal nome “Citizen Science 2022”. I visitatori devono osservare la natura circostante e segnalare flora e fauna dell’area protetta tramite una piattaforma online o su app dedicata. Si può vincere un pernottamento di due notti in una foresteria del Parco.

Un altro concorso internazionale è “Fotografare il Parco” che prevede quattro categorie di partecipazione. Esse sono Paesaggi del Parco, Fauna selvatica del Parco, Micromondo del Parco e dettagli naturali, Mondo vegetale del Parco. Sarà premiata la miglior foto che rappresenta l’interazione tra uomo e natura nelle aree protette. Infine, immancabile, una rassegna musicale dal nome “I suoni del Gran Paradiso”. Un concerto di corno naturale, trompe de chasse e tuba wagneriana nella bellissima Valle Orco. Ecco come tante diverse forme d’arte trovano un connubio perfetto in mezzo alla natura.