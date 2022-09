La recensione di Dreamin’ Wild che parla della tragedia degli artisti riconosciuti per il loro talento solo troppo tardi e viene da pensare a Van Gogh o Jonathan Larson. Quella paura risiede nel cuore di così tante persone creative, ma Dreamin’ Wild è la storia della vita reale di qualcosa di ancora più strano.

Basato sulla vera storia di Donnie e Joe Emerson, e basato sull’articolo Fruitland pubblicato da Steven Kurutz sul New York Times nel 2012, Dreamin’ Wild è la storia di due musicisti che hanno avuto successo quando i 30 anni… il vecchio disco che hanno registrato da adolescenti trova un nuovo pubblico.

Donnie Emerson (Casey Affleck) non ha mai rinunciato del tutto ai suoi sogni di farcela come musicista. Vive, insoddisfatto, con la sua amorevole moglie musicista Nancy (un’affascinante Zooey Deschanel) e tre figli, lottando per sbarcare il lunario con la gestione di uno studio di registrazione e facendo concerti come cantante di matrimoni.

Joe (Walton Goggins) ha smesso da tempo di provare a dedicarsi alla musica e vive nella fattoria di famiglia, in una bella capanna costruita a mano, soddisfatto della sua sorte e della vicinanza al resto del clan Emerson, guidato dall’amorevole patriarca Don Suor (Beau Bridges).

Punta alle stelle. Segui i tuoi sogni. Luoghi comuni come questi vengono lanciati più e più volte quando si persegue una passione. Ma purtroppo a volte quelle stelle sono troppo fuori portata, credere non è abbastanza e i sogni non si avverano.

La vita non è sempre come la immaginiamo, e a volte possiamo relegare qualcosa nel passato e lasciare che prenda polvere e venga dimenticato.

Rimpiangere i propri sogni

È da questo punto di partenza che Dreamin’ Wild di Bill Polhad inizia, con un adolescente Donnie Emerson (Noah Jupe) che sogna di diventare una stella della musica. La distesa vuota della sua fattoria di famiglia diventa una folla di fan esultanti mentre suona la chitarra e canta le canzoni che scrive nel cuore della notte.

Purtroppo, quel sogno non doveva realizzarsi e 30 anni dopo un Don di mezza età (Casey Affleck) accompagna i suoi figli a scuola in un minivan e gestisce uno studio musicale in difficoltà con sua moglie Nancy (Zooey Deschanel). Ma poi una telefonata di suo fratello Joe (Walton Goggins) gli cambia la vita.

Basato su un articolo del New York Times di Steven Kurutz, la storia dei fratelli Emerson è… strana. Da adolescenti, hanno registrato un album in un fienile/sala di registrazione nella loro fattoria di famiglia a Fruitland, Washington. Non ne è venuto fuori molto, né dal talento musicale e dalle ambizioni di Donnie, fino a quando qualcuno si è imbattuto nel disco e lo ha messo online decenni dopo. Ha portato a una rinascita, un nuovo apprezzamento per le canzoni che Donnie ha scritto e registrato in quella capanna appartata, in cui ha riversato il suo cuore e la sua anima insieme a suo fratello maggiore.

In Dreamin’ Wild, quando Matt (Chris Messina) si presenta alla fattoria di famiglia, Don è un po’ riluttante ad accettare l’eccitazione. La musica è tutto per lui e la sua natura artistica lo fa irritare con i continui ricordi del passato. Joe e il loro papà Don Sr. (Beau Bridges) accolgono con favore i diritti d’autore che iniziano lentamente ad arrivare mentre l’album viene rimasterizzato e ricomincia a vendere; la fattoria ha finanziato la realizzazione dell’album e i sogni musicali di Donnie, ma la mancanza di guadagno li ha visti lottare.

Quando è in programma uno spettacolo di ritorno, che potrebbe portare a un tour e forse alla creazione di nuova musica, Don deve lottare con il suo senso di colpa e la sua rabbia per aver “fallito” prima e confrontarsi con la realtà del suo sogno che non si avvera, e cosa significa per lui e la sua famiglia.

Il film di Polhad è un vero gioiello. È commovente e crudo e l’emozione si riversa dallo schermo.

Better late than never?

Ci avviciniamo alla conclusione di Dreamin’ Wild dicendo che è così facile vedere l’amore che Don, Joe e l’intera famiglia Emerson hanno l’uno per l’altro, insieme alla passione di Don per la musica e all’amore di Joe per suo fratello.

Affleck è riservato fino a quando non lo è, e il suo rilascio di decenni di frustrazione, dolore e, francamente, imbarazzo, viene a galla in una delle scene più efficaci del film.

Jupe non può fare molto a parte fare la musica, ma è chiaro che vive per il processo. Goggins – e a sua volta Jack Dylan Grazer nei panni del giovane “Joe” – appare molto più gioviale riguardo all’intera faccenda; sapeva che non sarebbe mai diventato una rock star e ha accettato questo fatto molto tempo fa.

Ma è il suo amore per la sua famiglia che traspare davvero, il peso dei sacrifici che hanno fatto per Donnie si è stabilizzato in un calore logoro, e anche se non ha la possibilità di esprimersi come fa il Don di Affleck, è così palpabile ed è una gioia guardarlo sullo schermo.

Deschanel è affettiva ma in qualche modo sottoutilizzata come la moglie di Don, Nancy, anche se alla fine è la storia dell’album che Joe e Don hanno realizzato, quindi spostare troppo l’attenzione da loro potrebbe aver appesantito leggermente il film.

Dreamin’ Wild è un film su esattamente quel sentimento – sognare selvaggiamente e duramente e quanto più puoi -, ma anche sulla realtà della sua improbabilità.

È un film sui sacrifici che coloro che ci circondano, coloro che ci amano, rispettano e si prendono cura di noi, fanno in modo che possiamo realizzare i nostri sogni.

Riguarda l’importanza della famiglia e di come il risentimento, la rabbia, il dolore, la vergogna e il senso di colpa per le cose che non funzionano non portino a nulla di buono.

Al contrario, diluiscono la gioia che possiamo trovare nelle cose che ci circondano. Sì, siamo fatti per puntare alle stelle, ma questo non è sempre un obiettivo realizzabile, e a volte atterriamo di nuovo a terra e va bene così.

Con la colonna sonora dello stesso Don Emerson, il film suona alla grande. La musica è un mix di funk, rock e pop, e c’è un’anima che enfatizza davvero l’amore riversato sia nell’album che nel film. Dreamin’ Wild è un film sulle seconde possibilità, sulla forma che assumono e sul modo in cui le abbracciamo. È anche un film su come apprezzare qualcosa sia senza tempo; ci sarà sempre un pubblico per la tua arte, e anche se potrebbe non essere molto grande o potresti dover aspettare, ne vale la pena.

Fare musica e girare film sono qualcosa da fare per amore, il risultato di un duro lavoro e di una passione. Dreamin’ Wild sembra un incapsulamento di entrambi e del significato che le persone dietro il sognatore hanno sul risultato finale. L’album di Don e Joe alla fine è fiorito, ma Dreamin’ Wild non dovrà aspettare così tanto per essere apprezzato.

È un film sincero, gioioso ed emozionante che suona alla grande. Merita sicuramente di essere apprezzato ora e nei decenni a venire.

Pohlad, che ha realizzato nel 2014 l’eccellente racconto di Brian Wilson/Beach Boys Love & Mercy, ha chiaramente un orecchio per le storie musicali e i guai che il successo e il fallimento possono portare. Ma Dreamin’ Wild non tiene i nervi saldi. I flashback sulla giovinezza dei fratelli (con Noah Jupe nei panni di Donnie e Jack Dylan Grazer nei panni di Joe) dipingono l’immagine di una famiglia amorevole, incoraggiati da papà e tutto il resto.

Ma il film non esplora mai veramente quello che è successo a Donnie, dopo che un produttore discografico di Los Angeles gli ha suggerito di andare da solo.