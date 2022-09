Apple iPhone 14 e nuovi Apple Watch: preordini aperti, ecco dove acquistarli e a quanto

A partire dalle 14:00 di oggi, molti dei nuovi prodotti della Apple presentati questo mercoledì sono finalmente disponibili per il preordine anche in Italia.

A partire dalle 14:00 di oggi, molti dei nuovi prodotti della Apple presentati questo mercoledì sono finalmente disponibili per il preordine anche in Italia. I nuovi iPhone 14 e 14 Pro, così come i tre nuovi Apple Watch, sono prenotabili sia sull’Apple Store che su Amazon — in entrambi i casi è possibile pagare a rate.

I nuovi Apple Watch: disponibilità e prezzi

L’Apple Watch Ultra è disponibile su Amazon ad un prezzo di 1.009€ con consegna prevista per il 23 settembre.

L’Apple Watch Series 8 GPS con cassa da 45mm è disponibile su Amazon ad un prezzo di 549,00€. In questo caso la consegna è prevista per il 16 settembre. È disponibile anche il modello con cassa da 42mm ad un prezzo di 509,00€.

Il nuovo Apple Watch SE GPS con cassa 40 mm in alluminio color mezzanotte è disponibile su Amazon ad un prezzo di 309€ e verrà consegnato il 16 settembre. È disponibile anche nella versione da 44mm, ma il prezzo sale a 349€.

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max: disponibilità e prezzi

A partire da oggi sono disponibili per il preordine anche tutti i nuovi iPhone presentati mercoledì. Sono quattro in totale, incluso il nuovo iPhone 14 Plus.

L’iPhone 14 da 128GB nella colorazione Mezzanotte è disponibile su Amazon ad un prezzo di 1.099 euro. Consegna prevista per il 16 settembre.

L’iPhone 14 Pro da 128GB nella colorazione Oro è disponibile su Amazon ad un prezzo di 1.339€. Consegna il 16 settembre.

L’iPhone 14 Pro Max da 128GB nella colorazione Nero siderale è disponibile su Amazon ad un prezzo di 1.449€. Consegna prevista per il 16 settembre.

Aggiorneremo questa news non appena verranno aperti i preordini anche su Amazon. Per il momento i nuovi iPhone possono essere prenotati esclusivamente sullo store ufficiale della Apple, a questo link.