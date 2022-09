YouTube TV: audio 5.1 su Apple TV e dispositivi Amazon Fire TV

YouTube TV con l’ultimo aggiornamento supporterà audio 5.1 su Apple TV e dispositivi Amazon Fire TV, e gli utenti potranno vivere un’esperienza simile a un cinema nelle loro case. L’audio surround sarà disponibile solo sui programmi TV YouTube compatibili e la funzione è gratuita per tutti gli abbonati. Bisogna però tenere presente che per accedere all’audio 5.1 è necessaria l’ultima versione dell’app YouTube TV.

Per vedere quali contenuti supportano l’audio surround 5.1, gli utenti possono andare ai controlli del lettore, selezionare “Altro”, trovare l’icona del bug e quindi cercare la sezione Codec. Se il programma supporta l’audio 5.1, verrà elencato “AC-3 / EAC-3”.

L’account Twitter di YouTube TV ha confermato che la nuova funzionalità audio non è ancora disponibile sulle console di gioco, ma la società sta lavorando per portarla a questi utenti il prima possibile, quindi è necessario rimanere in attesa per avere il cinema nella propria casa.

Il nuovo aggiornamento arriva tre mesi dopo che YouTube TV ha rilasciato la funzionalità audio surround per dispositivi Google TV, Android TV e Roku. La compagnia inizialmente ha annunciato l’intenzione di aggiungere la funzionalità audio surround 5.1 per YouTube TV l’anno scorso e la società ha precedentemente implementato la funzionalità audio su smart TV compatibili (Samsung, LG e Vizio) e Chromecast.