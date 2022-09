Microsoft ha annunciato Xbox Elite Controller Series 2 Core, un nuovo modello più economico, in arrivo anche su Xbox Design Lab.

Microsoft ha annunciato Xbox Elite Controller Series 2 Core, un nuovo modello del controlller Elite più economico e che presenta il pieno supporto alle customizzazioni dell’Xbox Design Lab. Il nuovo Xbox Elite Controller Series 2 Core verrà infatti venduto al prezzo 129,99 dollari rispetto ai 179,99 dollari dell’Elite Series 2 standard, ma con molti accessori in meno inclusi nella confezione.

All’interno della confezione del modello Core sarà presente infatti solo il cavo di ricarica USB-C e lo strumento per modificare il movimento degli stick analogici. I vari stick di ricambio, la croce direzionale differente e le levette posteriori di diverso tipo saranno vendute in un pacchetto a parte, disponibile al prezzo di 59,99 euro.

Per quanto riguarda le caratteristiche, invece, il nuovo modello Core dell’Xbox Elite Controller Series 2 Core non differisce molto dal modello standard e presenta levette a tensione regolabile, un’impugnatura gommatta e delle ‘serrature’ più corte per i trigger, oltre alla mappatura completa dei pulsanti tramite l’applicazione ufficiale degli Accessori Xbox.

Un altro aspetto interessante è che questo nuovo modello presenta il pieno supporto alle customizzazioni dell’Xbox Design Lab. Ciò vuol dire che sarà possibile creare il proprio controller personalizzato, scegliendo colori, materiali e altri elementi.

L’Xbox Elite Controller Series 2 Core sarà disponibile a partire dal 21 settembre 2022 anche in Italia. I preordini sono già attivi.