OtterBox: nuove cover per gli appena annunciati iPhone 14

Abbiamo visto nuovissime cover per iPhone 14 entrare in scena e ora uno dei produttori di custodie su 9to5 è pronto per mostrare le ultime novità di Apple.

OtterBox offre un’ampia gamma di cover più robuste, molte delle quali sono state aggiornate per i nuovi dispositivi della serie iPhone 14 con MagSafe al seguito. Dopo aver visto un ampio elenco di altre custodie della serie iPhone 14 andare in diretta questa settimana, le novità di OtterBox sono finalmente pronte per entrare in azione da sole. In ciò che alcuni potrebbero considerare come salvare il meglio per ultimo, queste popolari offerte arrivano tutte con la consueta protezione OtterBox, vale a dire che sono più robuste della cover sottile media.

Distribuite su diversi stili che illustreremo di seguito per tutti e quattro i modelli dell’ultimo smartphone di Apple, ciascuna delle nuove custodie OtterBox è disponibile in varie colorazioni e sono realizzate per iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max.

OtterBox inizia con una delle versioni più snelle delle sue famose custodie che arriva sotto forma della serie Symmetry per iPhone 14. Questa racchiude un aspetto più aerodinamico senza tutte le impugnature gommate che si trovano su alcuni dei modelli. Queste tendono ad essere alcune delle opzioni più colorate, con vari stili integrati da un’offerta chiara.

OtterBox ha anche le custodie per iPhone 14 Symmetry Series+, che in particolare fanno una distinzione dalle loro controparti di base. L’unico vero cambiamento è l’aggiunta del supporto per la ricarica MagSafe, ci sono anche alcuni vantaggi antimicrobici aggiunti.

Un po’ più robuste delle cover Symmetry, OtterBox ha anche una nuova linea di custodie Commuter Series progettate per iPhone 14, ognuna di queste sfoggia quello che molti considereranno essere l’iconico look OtterBox, con una costruzione in 2 pezzi che accoppia una gomma rivestimento interno con guscio in plastica dura all’esterno. C’è il supporto per la ricarica MagSafe, anche se il vero obiettivo qui è la protezione aggiuntiva.

L’ultima aggiunta principale alla linea di iPhone 14 di OtterBox è la più robusta, con le sue custodie della serie Defender che ottengono alcune modifiche per le ultime di Apple. Dotate di magneti MagSafe integrati, le cover Defender assumono una posizione più protettiva per proteggere il tuo dispositivo da cadute più intense, nonché da sporco, graffi e altri potenziali danni.