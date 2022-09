Offerte Amazon: DualSense per PS5 azzurro al minimo storico

Le offerte di Amazon permettono di mettere mano sul DualSense di colore azzurro al prezzo minimo storico che si sia mai visto per il dispositivo in questione, considerando che il nuovo pad colorato per PlayStation 5 è di solito generalmente molto più costoso.

Al fine di poter mettere mano sul dispositivo in questione a un prezzo scontato, non vi resta che accedere al link che trovate in testa all’articolo, procedendo di conseguenza con l’acquisto nel caso in cui siate interessati a mettere mano sul prodotto, prima che il prezzo possa rialzarsi nel giro di qualche tempo.

Andando nello specifico, il DualSense per PS5, ma utilizzabile anche su PC, di colore Starlight Blue, si presenta a un prezzo momentaneo di soli 56,99€, con una riduzione del 24% rispetto al totale che si è visto fino a questo momento sulla piattaforma. Abbiamo di conseguenza a che fare con il minimo storico per il dispositivo in questione.

Il nuovo DualSense presenta una colorazione ben diverso dal generico bianco, decisamente meno pensata per l’eleganza e più per farsi riconoscere, con il design che si adatta perfettamente per il colore Starlight Blue, e con la possibilità di combinare il tutto con l’acquisto di cover per PS5 dello stesso colore.

