iPhone 14 e 14 Pro: prezzi italiani alle stelle, fino a 200€ in più rispetto ad un anno fa

Ieri sera Apple ha presentato la nuova linea di iPhone. Come da tradizione, a distanza di qualche ora dall’evento sono stati comunicati anche i prezzi per il mercato italiano. I nuovi iPhone 14 e 14 Pro, assieme a tutti gli altri prodotti presentati ieri sera, sono già prenotabili sul sito ufficiale di Apple.

La brutta notizia? Il rincaro, da noi, c’è stato. Gli aumenti di prezzo riguardano esclusivamente l’Italia, dato che negli Stati Uniti non ci sono differenze trai prezzi del 2021 e quelli del 2022. Tra tasse, valuta e altre complicazioni, acquistare un iPhone in Italia è sempre stato un po’ più costoso rispetto agli Stati Uniti, ma resta da capire il perché di un gap così importante rispetto ai prezzi di un anno fa.

Il nuovo iPhone 14, nella versione da 128GB di memoria, parte da 1029 euro. Sono 90 euro in più rispetto al prezzo di lancio per l’Italia dell’iPhone 13, che all’epoca costava 939 euro. Per dovere di cronaca, negli USA il modello base dell’iPhone 14 costa 899 dollari.

Stessa storia per i modelli Pro. L’iPhone 14 Pro in Italia costa ben 150 euro in più rispetto all’iPhone 13 Pro: 1339 euro contro i 1189 euro di un anno fa. Nemmeno il Pro Max è stato risparmiato dai rincari: 1489 euro per l’iPhone 14 Pro Max contro i 1289 euro di lancio dell’iPhone 13 Pro Max. Sono ben 200 euro in più.