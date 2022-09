BTS: Permission to dance on stage – Il film concerto da oggi su Disney+

Da oggi su Disney+, in occasione del Disney+ Day, è disponibile il film concerto BTS: Permission to dance on stage.

In occasione del Disney+ Day, l’elettrizzante film concerto delle icone pop del ventunesimo secolo, BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA e uno speciale sneak peek di Andor, la serie originale Disney+ targata Lucasfilm, sono ora disponibili in streaming su Disney+ in tutto il mondo.

Ecco il trailer di BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA.

BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA mostra le performance live dei concerti dei BTS che si sono tenuti al SoFi Stadium di Los Angeles alla fine del 2021 (27-28 novembre e 1-2 dicembre). Il film concerto mostra gli artisti sul palco e comprende le esibizioni dei brani nominati ai GRAMMY “Dynamite”, “Butter” e “Permission to Dance”. I BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, sono una boy band sudcoreana che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo sin dal loro debutto nel giugno 2013.

I BTS sono formati da RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Il film è prodotto da HYBE, una produzione Den of Thieves, in associazione con Borderless Films.

In arrivo il 21 settembre con i primi tre episodi, Andor esplora una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porta a scoprire come può fare la differenza. La serie racconta la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller e Fiona Shaw. Gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Tony Gilroy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è anche il creatore e showrunner.