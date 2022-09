Andor: lo speciale Sneak Peek “atterra” a sorpresa su Disney+

All’interno della notevole offerta proposta da Disney per festeggiare il Disney+ Day ci sono state anche delle sorprese: la prima è il video concerto esclusivo BTS Permission To Dance On Stage – LA, la seconda è uno specialissimo Sneak Peek alla prossima serie di Star Wars, Andor.

Lo sceneggiatore e Produttore Esecutivo Tony Gilroy e il protagonista (nonché produttore esecutivo) Diego Luna ci portano dietro le quinte dello show in uno special di una decina di minuti ricco di scene inedite.

In arrivo il 21 settembre con i primi tre episodi, Andor esplora una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porta a scoprire come può fare la differenza. La serie racconta la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller e Fiona Shaw. Gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Tony Gilroy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è anche il creatore e showrunner.

